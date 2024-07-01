Министр науки и образования Эмин Амруллаев выступил на VII Международной образовательной конференции ADA 2024. В своем выступлении министр говорил о реформах в системе образования, о содержании учебников и других проблемах.

Э. Амруллаев отметил, что доступность и качество образования, а также сочетание этих факторов являются одними из основных целей при реализации образовательной политики.

Решения касательно содержания учебников должны приниматься не на основе субъективных мнений авторов, а на основе исследований, отметил министр.

По его словам, в стране учебники все еще разрабатываются на основе методических пособий, изданных в 70-х годах.

«Большая часть споров также связаны с этим вопросом. Учебник это пособие. Кто-то хочет увидеть в учебнике свое стихотворение или какое-либо историческое событие. Но необходимо найти наиболее оптимальный вариант. Есть много обзоров обучающих программ», — сказал он.

Говоря об аварийных школах, министр отметил, что количество таких школ сократилосьджане сократилось с 900 до 600.

По его словам, в дальнейшем число аварийных школ продолжит сокращаться: «Сегодня в стране нет серьезных проблем с доступом к образованию. Около 80% школ либо отремонтированы, либо отстроены заново».

«Мы до сих пор не видим полного понимания образовательной политики. Образовательная политика направлена на то, чтобы образование было доступным, качественным и равным для всех. Если говорить о дошкольном образовании, то наша главная цель — сделать образование доступным. Уже 85 процентов детей идут на дошкольную подготовку хотя бы год. Следующая цель — открытие дополнительных 100 тысяч мест на уровне дошкольной подготовки», — отметил он.