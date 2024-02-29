Ученый совет высшего учебного заведения должен сам регулировать направление расходования средств.

Как передает АПА, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев во время выступления на Общем собрании НАНА.

«Но, безусловно, мы также осуществляем и будем осуществлять возможный контроль над этим процессом», — сказал он.

Эмин Амруллаев подчеркнул, что мы должны предоставлять молодым людям полномочия и финансирование, а не давать обещания: «Сейчас в этом зале молодые ученые сидят на задних рядах, и я думаю, это говорит об отношении молодежи к науке. Отдалять их от нас — показатель роли, которая отводится молодежи в азербайджанской науке. Мы должны предоставлять молодым людям полномочия и финансирование, а не давать обещания».

По словам министра, молодые люди, получившие образование за рубежом, уже возвращаются на родину: «В метафорическом смысле нужно выводить их на передний план, не бояться этого. Ничего не произойдет, если просто давать обещания. Вместо того, чтобы давать молодому ученому дом, нужно давать такую зарплату, чтобы он мог купить себе дом и иметь мотивацию».