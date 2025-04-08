Дональд Трамп продолжает делать оторванные от реальности заявления, чтобы оправдать свою торговую войну. Он отказался снизить пошлины до нуля в торговле промышленной продукцией с Европейским союзом, как ему предложили в понедельник руководители Еврокомиссии. Взамен Трамп потребовал купить у США энергоресурсов на $350 млрд. Это почти соответствует стоимости всех товаров, которые страны блока приобрели в прошлом году у США. И превышает стоимость энергоресурсов, которые США продали всем странам мира.

«У нас дефицит [в торговле] с Европейским союзом $350 млрд, и он должен быстро исчезнуть, – сказал Трамп. – Один из способов, как он может легко и быстро исчезнуть, – это им придется покупать у нас наши энергоресурсы… Они могут купить их, и мы сможем сбросить $350 млрд за неделю. Они должны купить и взять на себя обязательство купить такое же количество энергоресурсов». На вопрос, достаточно ли предложения ЕС о взаимном обнулении пошлин в торговле промышленной продукцией, чтобы он отменил или снизил объявленный им тариф в 20%, Трамп ответил: «Нет, недостаточно».

На самом деле дефицит США в торговле товарами с ЕС составляет далеко не $350 млрд. В 2024 г., по данным Бюро экономического анализа США, эта цифра равнялась $235,6 млрд: импорт из ЕС составил $605,8 млрд, экспорт в страны блока – $370,2 млрд. Доля американской нефти, нефтепродуктов и сопутствующих материалов в общем объеме европейских закупок составила, по информации Евростата, 16,1%, а газа – 5,8%. То есть совокупный импорт нефти и газа из США в ЕС был 21,9%, или $81,1 млрд – в 4,3 раза меньше, чем требует купить Трамп.