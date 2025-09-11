«Когда многие из молодых людей поступают в какой-то иностранный университет, они на самом деле знают, что попали не в то место, но не сворачивают с пути».

Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге для СМИ.

«Иногда студент, «обучавшийся» за границей, даже не знает язык этой страны, но хочет, чтобы его диплом признали. А когда мы диплом не признаём, он выражает недовольство. Наша задача — не признавать ни один диплом, полученный незаконно. К сожалению, в Азербайджане нет общественного осуждения таких людей. У нас получение незаконного диплома считается находчивостью или хитростью. Так быть не должно», — подчеркнул министр.