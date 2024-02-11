Вчера Израиль показал туннель ХАМАСа, обнаруженный под штаб-квартирой агентства ООН по палестинским беженцам UNRWA. Солдаты ЦАХАЛа нашли на глубине 18 метров 700-метровый туннель, в котором были прекрасно оборудованные жилые помещения, соединенные со зданием ООН. Там нашли и специальную комнату, где хранились компьютерные серверы ХАМАСа. Это был важнейший коммуникационный центр террористической организации.

Пресс-службе ЦАХАЛа опубликовала видео туннеля в момент, когда мир потерял доверие к UNRWA из-за участия работников этой организации в злодеяниях ХАМАСа на израильской территории. Большинство западных спонсоров отказались переводить агентству деньги.

Глава UNRWA Филиппе Ладзарини заявил, что не имел понятия о том, что творится под его штаб-квартирой. «Это требует независимого расследования, которое невозможно провести из-за войны в секторе Газы, — написал он в Твиттере. — Израиль нас не уведомил об этом официально».

«Штат UNRWA покинул штаб-квартиру 12 октября после приказа израильской армии об эвакуации и начала интенсивных бомбардировок и с того момента мы ничего не знали о деятельности в этом здании. В прошлом, когда рядом со зданием и под ним были обнаружены пустоты, мы докладывали об этом властям обеих сторон и Израилю и ХАМАСу», — так звучит жалкий лепет оправдания Филиппе Ладзарини.

«О нет, вы знали!», — ответил ему на это координатор действий израильского правительства на палестинских территориях.

Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан призвал Ладзарини подать в отставку. “Вы не то чтобы не знали, вы не хотели знать!”, — написал Эрдан в Твиттере и перечислил все туннели, обнаруженные в секторе Газы под зданиями агентства ООН. (israelinfo.co.il)