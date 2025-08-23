Министр обороны Пит Хегсет уволил главу управления военной разведки Пентагона (РУМО), генерал-лейтенанта Джеффри Круза и отстранил от должности еще двух высокопоставленных военных. Причины увольнения официально не называются, но, как обращает внимание американская пресса, это произошло вскоре после того, как Белый дом раскритиковал доклад ведомства, в котором давалась оценка последствиям американских ударов по Ирану.

В конце июня, вскоре после завершения американо-израильской военной операции против Ирана, РУМО выпустило доклад, в котором говорилось, что американские удары отбросили иранскую ядерную программу лишь на несколько месяцев назад.

Такая оценка разозлила Дональда Трампа, который ранее назвал операцию «выдающимся военным успехом», заявив, что все три объекта «полностью уничтожены», а ядерная угроза со стороны «главного спонсора терроризма» ликвидирована.

Глава Пентагона Пит Хегсет поддержал тогда президента, заявив, что миссия обеспечила «мощное и очевидное» уничтожение ядерного потенциала Ирана.

Вскоре после выхода доклада, выступая на саммите НАТО, Хегсет заявил, что он был подготовлен на основе «разведывательной информации низкого уровня» и что ФБР поручено расследовать, связанные с докладом утечки.

Об увольнении Джеффри Круза первой сообщила газета Washington Post. Би-би-си обратилась в Пентагон за комментариями.

По данным Reuters со ссылкой на анонимный источник, Хегсет также распорядился об отставке начальника резерва ВМС США и главы Командования специальных операций ВМС.

Разведывательное управление министерства обороны (РУМО) является частью Пентагона и специализируется на военной разведке для поддержки операций. Оно собирает большой объём технической разведывательной информации и работает независимо от других разведывательных служб, таких как ЦРУ.

Сенатор-демократ Марк Уорнер, заместитель председателя сенатского комитета по разведке, прокомментировал увольнение Круза, заявив, что у Трампа есть «опасная привычка относиться к разведке как к тесту на лояльность, а не как к структуре для защиты нашей страны».

Трамп уволил целый ряд чиновников, чьи аналитические выводы расходились с позицией президента.

В июле президент заявил, что распорядился «немедленно» уволить комиссара Федерального бюра трудовой статистики Эрику Макэнтарфер после того, как ее отчет показал замедление роста занятости.

В апреле Трамп уволил генерала Тимоти Хо с поста директора Агентства национальной безопасности, а также более десятка сотрудников Совета национальной безопасности Белого дома.