На этой неделе состоялся совместный визит официальных лиц Армении и США в Сюникскую область, где продолжается работа по реализации проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP), сообщается на официальной странице проекта TRIPP Armenia в соцсети.

«На этой неделе с участием должностных лиц РА и США организован совместный визит в Сюник, где продолжаются работы по претворению в жизнь проекта «маршрут Трампа» / TRIPP в Армении», — говорится в сообщении.

С армянской стороны участвуют представители МИД, а с американской — временный поверенный в делах США Дэвид Аллен и старший советник Госдепартамента по вопросам планирования политики Джон Асконас», — говорится в сообщении.

Они встретятся с представителями органов местного самоуправления и жителями приграничных общин, чтобы обсудить, «как проект TRIPP может укрепить региональную взаимосвязанность и открыть новые возможности, одновременно поддерживая суверенитет и территориальную целостность Армении».

Должностные лица также посетят планируемые участки маршрута TRIPP в районе Мегри.

Это первое сообщение на официальной странице TRIPP Armenia, которую представил МИД Армении.