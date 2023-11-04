В рамках поездки в освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур международные путешественники после посещения города Шуша прибыли в Агдам.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, они ознакомились с последствиями актов вандализма, учиненных вооруженными силами Армении в Агдаме, а также с ходом строительно-восстановительных работ, которые проводит Азербайджанское государством после освобождения города от оккупации.

В поездке в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие около 50 членов одной из четырех крупнейших в мире сетей путешественников – клуба NomadMania. В их числе – представители 26 стран, в том числе США, Канады, Швейцарии, Великобритании, Дании, Германии, Австрии, Польши, Финляндии, Норвегии, Испании, Венгрии, Румынии, Португалии, Сингапура и Австралии.