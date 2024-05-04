Международные путешественники побывали на Худаферинском мосту. Продолжается визит международных путешественников на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Команда норвежского Международного Клуба путешественников Vagaclub в количестве 30 человек посетила освобожденный от оккупации Джебраильский район. Путешественники побывали на Худаферинском мосту, который считается уникальным историческим памятником.

Им была предоставлена информация о Худаферинском мосту, а также о зверствах, совершенных вооруженными силами Армении. Было подчеркнуто, что именно после освобождения от оккупации жизнь в Восточном Зангезуре начала возрождаться, и нашей страной ведутся работы по важным проектам.

Напомним, что команды основных международных сетей путешественников мира – ETİC, MTP, TCC, NomadMania, турецкого клуба путешественников Gəzginlər Klubu, британского Piki Reels, шведского Club 100 за последние 4 года совершили 9 поездок в Карабах и Восточную Зангезур. Одна из них состоялась в 2021 году, 4-в 2022 году и 4-в 2023 году. Поездка всемирно известного норвежского Vagaclub – 10-я по счету поездка из этого цикла.

В общей сложности в этих 10 поездках более 360 международных путешественников из 46 стран получили возможность на месте ознакомиться с ситуацией на освобожденных территориях. Через них миллионы людей во всем мире получили подробную информацию о реальной ситуации в Карабахе. (Минвал.аз)