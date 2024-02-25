Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе ведения боевых действий. Об этом главком сообщил в воскресенье, 25 января.

По словам Сырского, обстановка сложна во многих направлениях фронта и нуждается в постоянном контроле. Оккупанты регулярно штурмуют позиции украинских войск.

«Тщательно проанализировали ситуацию и обсудили шаги на будущее. В частности, относительно потенциала маневренной и позиционной обороны, усиления отдельных участков. Указал на важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, сохранение жизни наших военнослужащих и военнослужащих», – рассказал главком.

Сырский с Умеровым также пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов по делу на местах.

«Проанализировали проблемы, не имеющие системного характера. Безотлагательно принял решение для улучшения боеспособности, устойчивости и управления. Несмотря на сложную ситуацию, наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции. Враг несет непоправимые потери», – добавил Сырский. (УНИАН)