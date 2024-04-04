Президента Украины Владимира Зеленского просят запретить солдатам ВСУ доступ в онлайн-казино. Соответствующая петиция опубликована на портале офиса главы государства, пишет Bloomberg.

«Для многих из них азартные игры становятся единственным способом борьбы со стрессом, быстро вызывая дофаминовую зависимость и разрушая самодисциплину», — цитирует агентство автора петиции военнослужащего 59 бригады Павла Петриченко.

В документе указывается, что украинские военные проводят свободное время, тратя зарплату в игровых онлайн-платформах на мобильных телефонах. Там отмечается, что зависимость от азартных игр подрывает моральный дух и представляет угрозу безопасности, в связи с тем, что российские владельцы онлайн-казино могут получить доступ к личным данным украинских военных, а солдаты-должники могут стать объектом манипуляций российской разведки.

Зеленский сообщил, что он планирует встретиться с высокопоставленными чиновниками службы безопасности, чтобы обсудить проблему азартных игр на передовой.

«Мы готовим соответствующие шаги, которые добавят необходимый контроль над отраслью и помогут должным образом защитить интересы общества», — заявил Зеленский в телеобращении. Украинский депутат Ярослав Железняк подтвердил, что правительство на этой неделе обсудит законопроект, вводящий более строгий контроль над игорной индустрией.

В конце марта депутат Алексей Гончаренко заявлял, что девять из десяти солдат вооруженных сил Украины на передовой имеют проблемы с азартными играми.

«9 из 10 солдат на передовой имеют проблемы с казино или беттингом. Деньги проигрываются. Затем берут кредиты. И так по кругу. Это проблема, которая прямо сейчас уничтожает моральное состояние военных», — писал Гончаренко в своем телеграм-канале. (moscowtimes.ru)