Власти Саудовской Аравии подчеркнули важность открытия каналов для переговоров между сторонами конфликта на Ближнем Востоке, чтобы не допустить возобновления военной эскалации. Об этом сообщило министерство иностранных дел королевства в связи с визитом делегации стран Мекканского соглашения в Иран.

«Королевство рассчитывает, что стороны конфликта позитивно и конструктивно примут результаты этого визита и продолжающиеся усилия Катара и Пакистана для разрешения кризиса путем диалога и дипломатии», — говорится в заявлении в X. Как подчеркнули в МИД, Эр-Рияд указывает на «важность открытия каналов для переговоров, чтобы предотвратить возобновление военной эскалации в регионе и подготовить почву для достижения соглашения, которое положит конец кризису и обеспечит безопасность и мир в регионе и во всем мире».

Ранее заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Раед Кримли уточнил, что саудовскую делегацию в Тегеране возглавляет министр обороны Халед бен Сальман Аль Сауд. Во встречах с иранским руководством также принимают участие командующий сухопутными войсками Пакистана Асим Мунир и глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын.

Мекканское соглашение 7 августа подписали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. 5 октября участники альянса приняли решение о немедленном переходе к практической реализации обязательств по совместной обороне и развертывании военных сил на саудовской территории.