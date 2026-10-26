Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихат Мамедли вышел в финал чемпионата мира, который проходит в Астане (Казахстан).

Как сообщает İdman.Biz, в полуфинале весовой категории до 63 кг азербайджанец встретился с российским борцом Сергеем Емелиным, призером Олимпийских игр, чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Напряженная схватка завершилась со счетом 2:2, однако благодаря преимуществу по качеству набранных баллов победа была присуждена Мамедли.

Таким образом, азербайджанский спортсмен пробился в финал и поборется за золотую медаль мирового первенства.

Напомним, что ранее представители Азербайджана по греко-римской борьбе завоевали два «золота». Эльданиз Азизли (55 кг) стал пятикратным чемпионом мира, а Санан Сулейманов (77 кг) также поднялся на высшую ступень пьедестала.

Чемпионат мира в Астане завершится 1 ноября.