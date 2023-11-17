Украинская армия столкнулась с недостатком артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает AFP.

Он считает, что поставки Киеву были сокращены в связи с войной между Израилем и палестинским движением «Хамас».

«Сейчас склады пусты или есть легальный минимум, который конкретная страна нам предоставить не может. Этого недостаточно»,— сказал он.

Украинский лидер подчеркнул, что запасы Вооруженных сил Украины уменьшились, однако указал, что «такова жизнь».

«Не то чтобы Соединенные Штаты сказали: мы ничего не дадим Украине. Просто каждый борется сам»,— добавил Зеленский.