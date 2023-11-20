Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора назвали реализацию принципа двух независимых государств способом решения конфликта между Палестиной и Израилем, передает Центральное телевидение Китая (ССTV).

Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон также призвали не допустить дальнейшей эскалации боевых действий в регионе. Главы государств подчеркнули, что следует избегать углубления гуманитарного кризиса, а фундаментальным решением конфликта станет мирное сосуществовании двух независимых государств, следует из сообщения.

Лидеры КНР и Франции договорились поддерживать диалог по международным вопросам, а также вносить вклад в поддержание стабильности, отмечает CCTV.