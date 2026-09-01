Аукционный дом Millon проведет в парижском отеле Drouot торги 285 личных вещей актрисы Брижит Бардо, ушедшей из жизни 28 декабря 2025 года в возрасте 91 года.

Все вещи взяты из ее жилых домов: виллы Ла Мадраг и поместья Ла Гарриг в Сен-Тропе, а также ее парижской квартиры.

Среди лотов — соломенные шляпы, ночные сорочки, красные сапоги, велосипед и плетеные корзины, которые Бардо ввела в моду еще в 1960-х и пользовалась ими каждый день, две гитары, пишущая машинка Olivetti Lettera 22, на которой актриса писала автобиографию, черная балетная пачка времен ее работы танцовщицей, флаконы любимых духов L’Heure Bleue от Guerlain, а также золотой браслет с инициалами «BB» и рисунок, изображающий ее бывшего мужа, режиссера Роже Вадима.

Оценка лотов колеблется от €20 до €10 тыс., но большинство вещей оценены дешевле €100. Вырученные средства направят в Фонд Брижит Бардо и единственному сыну актрисы Николя-Жаку Шаррье.

С 15 по 20 сентября все лоты выставят на бесплатный публичный просмотр. Сам аукцион пройдет 21 сентября.