Футболки нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, в которых он играл на чемпионате мира — 2022 в Катаре, будут выставлены на аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке, сообщает Mail Online.

По информации источника, часть вырученных средств пойдёт на благотворительность.

Всего в наборе будет шесть футболок Месси: с первого тайма финала с Францией, 1/2 финала с Хорватией, 1/4 финала с Нидерландами, 1/8 финала с Австралией и двух из трёх матчей группового этапа. Стоимость всех футболок оценивается не менее чем в $ 10 млн. При этом ожидается, что футболка с финала будет стоить £ 8 млн.

Таким образом, футболки Месси могут побить рекорд по стоимости продажи спортивных памятных вещей. На данный момент самой дорогой продажей является майка Майкла Джордана из «Чикаго Буллз», которая была продана за £ 8,1 млн.

Сборная Аргентина выиграла чемпионат мира — 2022 года, победив в финале сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 по пенальти).