По информации Бюро исследований землетрясений, в Лачинском районе в 74 км к юго-западу от станции Агдам было зарегистрировано землетрясение.землетрясение силой 4 балла. Подземные толчки зафиксированы на глубине 15 км.
Об этом сообщает Центре сейсмологической службы.
По данным Спасательной службы МВД Армении, землетрясение магнитудой 4.3 было зафиксировано в 42-х километрах от города Горис Сюникской области РА.
Очаг залегал на глубине 10 километров. Сила толчка в эпицентре составила 5-6 баллов. Землетрясение ощущалось в населенных пунктах Сюника – Горисе, Сисиане, Мегри, Капане, Каджаране, Агараке – силой 3-4 балла.