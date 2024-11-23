По информации Бюро исследований землетрясений, в Лачинском районе в 74 км к юго-западу от станции Агдам было зарегистрировано землетрясение.землетрясение силой 4 балла. Подземные толчки зафиксированы на глубине 15 км.

Об этом сообщает Центре сейсмологической службы.

По данным Спасательной службы МВД Армении , землетрясение магнитудой 4.3 было зафиксировано в 42-х километрах от города Горис Сюникской области РА.