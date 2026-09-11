Президент Украины Владимир Зеленский счел невозможным возобновление переговоров с Москвой до завершения парламентских выборов в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

«Не думаю, что у нас будут переговоры до завершения парламентских выборов в России», — заявил он. Говоря о грядущих переговорах, он заявил, что Киев заинтересован в разблокировании портов и прекращении ударов по украинской энергетике.

Зеленский также сообщил, что уже в конце сентября может встретиться с американской командой в Нью-Йорке.