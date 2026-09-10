Когда читаешь очередные сообщения о «неизбежной турецкой оккупации Батуми», создается стойкое ощущение, что некоторые аналитические отделы в Москве и Ереване до сих пор работают по методичкам XIX века, переписанным под формат телеграм-каналов. Новейший «сенсационный информационный вброс» рассказывает о том, как министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи во время официального визита в Тбилиси якобы в ультимативной форме потребовал от грузинского коллеги Сулхана Тамазашвили передать Анкаре контроль над Аджарией, пугая Сан-Стефанским миром и Берлинским трактатом.

Авторы этой незамысловатой дезинформации даже приписали президенту Реджепу Тайипу Эрдогану пламенную речь о том, что «Турция вернет Аджарию». Разумеется, реальные переговоры ведомств были посвящены исключительно борьбе с транснациональной преступностью, экстрадиции разыскиваемых лиц и образовательным программам полицейских академий. Однако суровая реальность никогда не смущала создателей подобных историй. Схема этого медийного творчества давно известна: берется стандартная встреча правоохранителей, из нее полностью вычеркивается рабочая повестка, а сверху щедро набрасываются фантомные боли по Османской империи.

Вся эта геополитическая фантастика производится вполне конкретным и легко узнаваемым дуэтом: российскими государственными медиа, где за внешнеполитический блок отвечают деятели вроде Маргариты Симоньян, и армяноцентричными медиа-каналами, обслуживающими интересы реваншистских кругов. Этот своеобразный информационный тандем работает с грацией слона в посудной лавке, пытаясь убедить всех вокруг, что Анкара думает только о том, как бы перекроить карты Кавказа.

Примечательно, насколько примитивно устроена эта пропагандистская машина. Когда армянские медиа-активисты и их российские кураторы пытаются слепить из Турции главного агрессора для Грузии, они на самом деле экстраполируют свои собственные комплексы и страхи. В их представлении международные отношения состоят исключительно из тайных сговоров, ультиматумов и сдачи территорий за коммунальные долги. Поэтому обычное обсуждение выдачи криминальных элементов переводится на язык пропаганды как «требование ввести турецкий спецназ в Батуми».

Самый глубокий комизм ситуации заключается в том, что Анкара является одним из самых последовательных сторонников территориальной целостности Грузии. Турция категорически не признает независимость Абхазии и Южной Осетии, а стабильная, суверенная Грузия жизненно необходима турецкой экономике как ключевой транзитный коридор в Каспийский регион и Центральную Азию. Через Грузию идут стратегические газопроводы, железные дороги и торговые маршруты. Анкаре нужна сильная Грузия, контролирующая свои границы, а не новый очаг нестабильности на собственной северной границе.

Однако для пропагандистских «пуделей», привыкших отрабатывать темники о «турецкой угрозе», факты и логика — вещи совершенно лишние. Им жизненно необходимо вбить клин между Тбилиси и Анкарой, чтобы посеять панику среди грузинского населения и заставить Тбилиси снова побежать под «защитный зонтик» Москвы. Мечта этих информационных комбинаторов проста: убедить грузин, что настоящий враг — это не тот, кто отторг двадцать процентов их территории в 2008 году, а сосед, с которым у них миллиардный товарооборот и совместные инфраструктурные проекты.

Конструирование фальшивых цитат Эрдогана без указания даты, места и первоисточника давно стало фирменным стилем этого медийного цеха. Расчет строится на то, что рядовой читатель не пойдет проверять стенограммы турецкого МИДа, а просто заглотит красивую и страшную обертку. Но когда подобная аналитика выходит за пределы ура-патриотических пабликов, она превращается в обычный цирк, над которым откровенно смеются и в Тбилиси, и в Анкаре.

В конечном счете, попытки армяно-российских медиа-структур слепить из реального стратегического партнерства Грузии и Турции конспирологический заговор выглядят беспомощно. Геополитика Южного Кавказа сегодня определяется реальными экономическими интересами, логистикой и договорами, а не фантомными страхами авторов вечерних ток-шоу. И как бы отдельным информационным персонажам ни хотелось вернуть регион в эпоху русско-турецких войн, современный Кавказ уже давно живет по совершенно другим правилам.

Агиль Гахраманов