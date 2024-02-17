Французский нападающий Килиан Мбаппе подписал контракт с испанским футбольным клубом «Реал». Об этом на своей странице в X сообщил журналист газеты Marca Рамон Альварез де Мун.

15 февраля агентство RMC Sport сообщило, что Мбаппе покинет французский «Пари Сен-Жермен» по окончании нынешнего сезона.

«Килиан Мбаппе подписал контракт с «Реалом». Это уже дело прошлого. Теперь нет пути назад», — написал журналист.

Мбаппе 25 лет, он выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны и дважды победил в Кубке французской лиги.