В Агдеринском районе мужчина получил травмы в результате взрыва противопехотной мины.

Как сообщает #, об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

Инцидент произошел 10 сентября в районе села Паправенд освобожденного от оккупации Агдеринского района.

Житель Тертерского района Сархан Рустамзаде, 2005 года рождения, передвигался верхом по неразминированной территории, когда лошадь наступила на противопехотную мину. В результате взрыва молодой человек получил легкие травмы.

Сотрудники ANAMA эвакуировали пострадавшего с опасной территории.

По факту прокуратура Тертерского района проводит расследование.

ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки минной опасности, не прикасаться к подозрительным предметам, не заходить на незнакомые территории.