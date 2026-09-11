В Агдеринском районе мужчина получил травмы в результате взрыва противопехотной мины.
Как сообщает #, об этом говорится в совместном заявлении Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).
Инцидент произошел 10 сентября в районе села Паправенд освобожденного от оккупации Агдеринского района.
Житель Тертерского района Сархан Рустамзаде, 2005 года рождения, передвигался верхом по неразминированной территории, когда лошадь наступила на противопехотную мину. В результате взрыва молодой человек получил легкие травмы.
Сотрудники ANAMA эвакуировали пострадавшего с опасной территории.
По факту прокуратура Тертерского района проводит расследование.
ANAMA, МВД и Генеральная прокуратура вновь призвали граждан соблюдать правила безопасности, обращать внимание на знаки минной опасности, не прикасаться к подозрительным предметам, не заходить на незнакомые территории.