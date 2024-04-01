Утвержден состав Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.
Cоответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно указу, председателем Наблюдательного Совета назначен Эльчин Юсубов — специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.
Члены Наблюдательного Совета:
Эльнур Алиев — первый заместитель министра экономики Азербайджанской Республики
Сарван Джафаров — заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики
Анар Керимов- заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
Намиг Гумматов — первый заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре.