Утвержден состав Наблюдательного совета Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Cоответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, председателем Наблюдательного Совета назначен Эльчин Юсубов — специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Члены Наблюдательного Совета:

Эльнур Алиев — первый заместитель министра экономики Азербайджанской Республики

Сарван Джафаров — заместитель министра сельского хозяйства Азербайджанской Республики

Анар Керимов- заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

Намиг Гумматов — первый заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре.

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