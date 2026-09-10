Файлы Word и Excel стали одним из главных способов заражения офисных компьютеров. Согласно новому исследованию Positive Technologies, на обычные документы пришлось 26% всех вирусных файлов, найденных в сетях компаний.

Хакеры специально выбирают привычные форматы, так как сотрудники компаний не задумываясь открывают их каждый день. Под видом обычного счета, договора или таблицы в письмо маскируют вирус. Как только файл открыт, запускается скрытая программа — чаще всего троян, который может украсть пароли, дать взломщикам доступ к компьютеру или скачать другие опасные файлы.

Хотя Microsoft постоянно улучшает защиту и блокирует подозрительные функции в Office, мошенники находят новые лазейки и уязвимости. А чтобы не стать жертвой хакеров, эксперты рекомендуют регулярно обновлять Windows и программы Office, а также проявлять максимальную осторожность при работе с почтой — не открывать подозрительные вложения от незнакомцев, даже если письмо выглядит как обычный рабочий документ.