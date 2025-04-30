Богатые россияне, в том числе представители ближнего круга президента Владимира Путина, массово уезжали из страны в начале войны с Украиной, выяснил «Проект», проанализировав утечки данных о пересечении границ.

По данным издания, 49 бизнесменов из 200, включённых в список миллиардеров Forbes, покинули Россию в конце февраля и марте 2022 года. Первые стали уезжать еще до старта боевых действий — сразу после признания независимости ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года.

Часть уехавших бизнесменов участвовали во встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле, которая состоялась в первый день войны. Тогда Путин призвал представителей крупного бизнеса и глав госкомпаний «отнестись с пониманием к тому, что происходит». Однако миллиарды поняли президента по-своему и сразу бросились в аэропорты. Почти треть из уехавших направились в ОАЭ (17 человек), по 5 человек улетели в Швейцарию и Турцию, четверо — во Францию и трое надеялись переждать войну на Кипре.

Люди из ближайшего окружения Путина побежали за границу первыми, следует из данных «Проекта». 23 февраля Борис Ротенберг — младший брат Аркадия Ротенберга — улетел в Ниццу. 24 февраля Россию покинул зампред совета директоров «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков — ключевого поставщика титана для предприятий ВПК. Он считается близким к главе «Ростеха» Сергею Чемезову.

Срочно уехали из России основатели «Альфа-групп» и «Альфа-банка»: Пётр Авен 25 февраля отправился в Италию, также уехали Михаил Фридман и Герман Хан. Вслед за ними улетел в Турцию их бывший партнер по нефтяному бизнесу, глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг.

На солнечный Кипр направились акционер НОВАТЭКа Леонид Михельсон и основатель «Русагро» Вадим Мошкович, арестованный в марте 2025 года. В полюбившийся миллиардерам Дубай на следующий день после встречи с Путиным отправился владелец паспорта ОАЭ, основатель «Еврохима» и СУЭКа Андрей Мельниченко, там же 28 февраля оказался владелец ТМК Дмитрий Пумпянский.

Массовое бегство бизнесменов повторилось в июне 2023 года, после мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. С 22 по 26 июня Россию покинули сразу 15 участников списка Forbes. Ровно в даты мятежа спешно появились дела в Азербайджане у Аркадия Ротенберга. В Турцию собрались Алексей Мордашов и Роман Абрамович. Последний 25 июня попал в израильские СМИ с фотографиями в Тель-Авиве. (moscowtimes.ru)