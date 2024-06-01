Японский миллиардер Юсаку Маэдзава отменил миссию dearMoon. Она должна была стать первым полетом вокруг Луны, организованным частной компанией, сообщает Reuters.

В 2018 году Юсаку Маэдзава анонсировал миссию по облету Луны на борту космического корабля SpaceX Starship. В ней должны были принять участие знаменитости со всего мира. Запуск был запланирован на конец 2023 года, однако он оказался «неосуществим», хотя договор со SpaceX был подписан в 2018 году. Из-за неопределенности в отношении сроков и нежелания доставлять неудобства экипажу, создатель проекта принял решение отменить его.

«Не имея четкого графика на ближайшую перспективу, Маэдзава с тяжелым сердцем принял неизбежное решение отменить проект. Всем, кто поддержал этот проект и с нетерпением ждал этого начинания, мы искренне ценим это и приносим извинения за такой результат», — говорится в заявлении миссии.