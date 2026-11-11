Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби в среду начнутся в 12:00 по местному времени (12:00 по бакинскому времени), сообщил «Интерфаксу» источник в российской переговорной группе.

Встреча представителей Москвы, Вашингтона и Киева началась накануне, в этот день переговоры длились порядка 4 часов, разговор шел за закрытыми дверями. Все участники в начале встречи выразили надежду на то, что переговоры позволят продвинуться к миру.

Переговорный процесс возобновился в Абу-Даби во вторник после почти девятимесячного перерыва. О готовности России возобновить переговоры в трехстороннем формате президент РФ Владимир Путин сообщил спецпредставителю президента США Стиву Уиткоффу на встрече в Санкт-Петербурге 21 октября.

В прошлый раз представители России, США, Украины встречались в феврале 2026 года, после чего стороны вели переговоры в двустороннем формате. Американские переговорщики — спецпредставители президента США Уиткофф и Джаред Кушнер, которые и сейчас участвуют в переговорах в Абу-Даби, встречались с Путиным в Москве, такие же встречи представители администрации США проводили и с украинской стороной.