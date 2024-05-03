Тарифный (ценовой) совет Азербайджана на сегодняшнем заседании определил размеры платежей за услуги подключения к электро- и газораспределительным сетям, сообщает Тарифный совет.

Решение принято на основе предложений Министерств энергетики и экономики, Государственной нефтяной компании, ОАО «Азеришыг».

Размеры платы за подключение к электрической сети определены следующим образом:

— при 1-фазном питании до 10 кВт — 40 манатов/кВт;

— при 1-фазном питании свыше 10 кВт — 60 манатов/кВт;

— при 3-фазном питании и низком напряжении — 293 манатов/кВт;

— при среднем напряжении — 170 манатов/кВт.

Суммы платежей за подключение к газораспределительной сети определены следующим образом:

— услуги технического и физического подключения бытовых газовых приборов (с общим расходом газа 10 м3/час) к сети в 100 метрах по прямой на участках с подтвержденными документами территориального планирования (включая подготовку проектно-сметной документации) — 271 манат;

— услуги физического подключения объектов строительства к сети на территориях с неутвержденными документами территориального планирования — 160 манатов.