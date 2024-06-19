Сборные Швейцарии и Шотландии сыграли вничью со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Кёльне.

В составе сборной Шотландии мяч забил Скотт Мактоминей (13-я минута). У швейцарцев гол на счету Джердана Шакири (26). Шакири отличился на 6-м крупном турнире подряд, на чемпионатах мира и Европы он забил 10 мячей.

Сборная Швейцарии набрала 4 очка и занимает 2-е место в группе A. Шотландцы с 1 очком располагаются на 3-й строчке. Лидером является сборная Германии (6 очков), на последнем месте идут венгры (0). Команда Германии уже обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.

В заключительном туре сборная Шотландии сыграет с командой Венгрии, швейцарцы встретятся с немцами. Матчи пройдут 23 июня.