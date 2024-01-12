Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с атакой США и Великобритании по Йемену.

Об этом сообщает пресс-служба постпредства РФ при ООН.

«Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену», — говорится в сообщении.

Напомним, 11 января СБ ООН принял резолюцию, предложенную США, по безопасности судоходства в Красном море. В документе указано требование о немедленном прекращении атак на судна в этом районе.