Посланник американского президента и его зять Джаред Кушнер считает, что «было бы замечательно», если бы президент Украины Владимир Зеленский и кремлевский правитель Владимир Путин провели личную встречу.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Кушнер заявил по завершении трехсторонних переговоров Украина-США-РФ в Абу-Даби.

В то же время, по его словам, «россияне заявили, что хотели бы видеть больший прогресс, прежде чем это (встреча Зеленского и Путина. – Ред.) произойдет».

«Я думаю, было бы замечательно, если бы они это сделали в любое время. Думаю, это было бы хорошо. Но, на мой взгляд, как я понимаю, россияне заявили, что хотели бы увидеть больший прогресс, прежде чем это произойдет. Думаю, очевидно, что между лидерами нет, знаете, большого доверия или симпатии… и я также скажу, что, знаете, такие соглашения требуют времени», – отметил Кушнер.

По итогам второго дня переговоров в Абу-Даби стало известно, что Джаред Кушнер и Стив Уиткофф отправятся в Москву, где встретятся с Путиным, а затем в Дублине запланирована их встреча с Зеленским.