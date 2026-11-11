Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила неизменным по сравнению с прошлой оценкой прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2026 году. Ожидается, что показатель увеличится на 0,2 млн баррелей в сутки (б/с), сам спрос составит 105,72 млн б/ с, следует из ноябрьского отчета организации.

Снижение примерно на 0,2 млн б/с ожидается в странах ОЭСР, а в странах, не входящих в ОЭСР, — рост на 0,4 млн б/с. До этого ОПЕК в течение года шесть раз снижала свой прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2026 году. По оценке ОПЕК, спрос на нефть в мире в IV квартале текущего года составит 107,98 млн б/с против 105,97 млн б/с в III квартале.

На 2027 год ОПЕК также сохранила свой прогноз неизменным. Организация ожидает, что мировой спрос на нефть вырастет примерно на 2,6 млн б/с в годовом исчислении. Рост примерно на 0,5 млн б/с прогнозируется в странах ОЭСР, а в странах, не входящих в ОЭСР, — примерно на 2 млн б/с.

Организация стран — экспортеров нефти также сохранила прогноз по росту добычи жидких углеводородов странами, не входящими в ОПЕК+, в 2026 году на уровне 0,6 млн б/с. «Основными драйверами роста, как ожидается, станут Бразилия, США, Канада и Аргентина», — отмечается в документе.

В 2027 году рост добычи также ожидается на уровне 0,6 млн б/с, прогноз остался неизменным. Драйверами станут Катар, Канада, Бразилия и Аргентина.