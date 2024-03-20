ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5%. В регуляторе не сочли уместным снижать целевой диапазон ставки, пока не обретут большую уверенность, что инфляция устойчиво приближается к 2%.

При этом регулятор улучшил прогноз роста ВВП США на текущий год с 1,4% до 2,1%. В 2025 году ФРС теперь прогнозирует рост показателя на 2%, а не 1,8%, как ожидалось ранее.

ФРС сохранила прогноз по инфляции в стране на уровне 2,4%, а на 2025 год повысила на 0,1% — до 2,2%. При этом прогноз по безработице снизился до 4% с 4,1%.