Чуть больше месяца назад в армянских СМИ прошла информация о том, что в Библиотеке Конгресса США еще в 1939 году была зарегистрирована песня из коллекции Сидни Робертсон Коуелл (Cowell, Sidney Robertson, 1903-1995) под названием Erivan bachem arer.

В информации отмечается, что песня известная азербайджанцам как «Сары гялин» была записана Сидни Робертсон Коуелл 16 апреля 1939 года в американском городе Фресно (штат Калифорния), где нашли свое пристанище армяне из Турции. А саму песню исполнил вокалист-любитель и шеф-повар отеля Фресно Рубен Бабоян, певший знакомые с детства песни, которые пела ему еще мать.

Песня под названием Erivan bachem arer указана в информации Библиотеки Конгресса США как армянская. А раз она была записана в 1939 года, то армянская пропаганда использует этот факт в качестве «железного аргумента» в доказательство того, что песня «Сары гялин» является не азербайджанской. При этом армянская пропаганда утверждает, что Рубен Бабоян никогда не был в Азербайджане, да и азербайджанцев никогда в своей жизни не встречал, его семья — выходцы из Вана, где азербайджанцев отродясь не было. И по этой причине плагиат песни у азербайджанцев с его стороны исключен.

Как видим для «доказательства» того, что «Сары гялин» является армянской песней выбран слишком сложный путь. Хотя доказать армянской пропаганде, что «Сары гялин» является азербайджанской песней очень просто. Старейший образец нотной записи песни «Сары гялян» принадлежит армянскому музыковеду и фольклористу Согомону Согомоняну более известному как Комитас. Эта нотная запись сделана рукой Комитата и подписана так: «1913 год. Сурмалинский уезд Эриванской губернии».

Эта запись упоминается в книге «Комитас. Том 12. Песня 276». Если быть точным, то Комитас сделал нотную запись песни 27 июля 1913 года в селе Эвджилар Сурмалинского уезда. Название села является азербайджанским и было таковым до своего переименования в 1947 году в Аразап. Напрашивается логический вопрос – как Комитас мог услышать армянскую народную песню в селе, в котором проживали азербайджанцы?

Исследователи Кавказа XIX-XX веков отмечали, что у армян нет своей национальной музыки и музыкальных традиций, даже музыкальных инструментов. Это признавали даже сами армяне. К примеру, этнограф Липарит Назарьянц в изданной 1901 году статье «Свадебные обряды и обычаи армян Эриванской губернии» отмечал, что на свадьбах армян этого региона «песни по большей части поются на татарском (азербайджанском – ред.), а иногда и на курдском языке». Назарьянц в своей статье также приводит азербайджанские слова из одной из этих свадебных песен, которую пели молодые парни и девушки во время исполнения популярного азербайджанского танца «Яллы». К слову, азербайджанские слова употребляются и в записи в исполнении Рубена Бабояна. Это «нейним аман», «сары гялин», «сары марал», «тарлан», «сары джейран» и др. Так что возможно Бабоян азербайджанцев никогда в своей жизни не встречал, но азербайджанские слова прекрасно знает.

К тому же в песне «Сары гялин» используется такой характерный только для азербайджанских песен и танцев прием, как переходы внутри построения в другие разделы. И именно этот метод развития, присущий многим другим образцам, подтверждает доводы относительно этой песни, как характерной для азербайджанской народной музыки. Смысл припевов в песне «Сары гялин» «нейним-нейним», понятен каждому азербайджанцу, но армянские плагиаторы не могут дать этому никакое объяснение.

Стоит также отметить, что в записи песни в исполнении Бабояна исполнитель использует название песни «Сары гялин», хотя армянские плагиаторы утверждают, что она называется «Сари ахчик» («Девушка с гор»). Кстати, при поисках во всемирной паутине можно найти множество случаев, когда сами же армяне исполняют эту песню на азербайджанском языке. Но что самое поразительное, это то, что плагиаторы даже под внушительным прессом доказательств, не признают факт воровства…