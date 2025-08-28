В Выставочном салоне им. Ваджии Самедовой Союза Художников Азербайджана состоялось торжественное открытие выставки NOMADE BLACK & WHITE Батухана Баймена, сообщает #.

В открытие выставки приняли участие посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова и председатель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов.

Батухан Баймен – один из самых известных современных художников-графиков Казахстана, его произведения отличаются масштабностью, глубиной мысли, уникальным степным колоритом. Придерживаясь новых тенденций в современном изобразительном искусстве, он в своем творчестве черпает вдохновение в бесценном наследии кочевой культуры предков. Его работы отражают историю древних тюрков и мир номадов.

Представленные на выставке работы впечатляют своим масштабом и экспрессией. Своеобразная структура произведений Батухана Баймена наполнена метафорическими, символическими, аллегорическими сюжетами. Каждая картина по композиционной структуре гармонична, очень содержательна, в них выражен дух народа. Художник часто использует в своих графических работах мотивы из творчества Абая Кунанбаева, Чингиза Айтматова, Алишера Навои, изучая и анализируя общность философии тюркских народов.

Выставка продлится до 15 сентября. Вход свободный.