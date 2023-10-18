В Русском Доме в Баку состоялось открытие выставки фотографий журналиста Ирады Асадовой «Баку, любовь моя», сообщает #.

Ирада Асадова является сотрудником газеты #, её вклад в освещении культурной жизни страны награждён рядом премий.

Баку для Ирады Асадовой — неисчерпаемый источник вдохновения. Это и узкие улочки Старого города, казалось бы, снятые и переснятые миллион раз, но каждый раз выглядящие иначе, по-другому, по-новому.

Это и широкие проспекты, и бульвар. Это прохожие, чайки на бульваре, фонтаны, кафешки, уличные коты — такие теплые, такие родные.

Баку в кадрах И.Асадовой получился невероятно притягательным городом, который способен растопить лёд в сердце любого жителя и гостя города.

Хорошее знание и любовь к городу помогает автору находить действительно уникальные кадры, даже среди мест, хорошо известных каждому бакинцу. Умение поймать неосязаемый и едва уловимый дух города делает работы невероятно тёплыми, пропитанными любовью и домашним уютом.

Экспозиция выставки построена на контрасте ярких и блеклых красок, холодных застывших форм и кипящего потока людей вокруг, острых деталей и будничного фона.

20 фотографий Ирады Асадовой, в которых полностью читается сегодняшний дух города.

Фокус выставки — на образе нового, современного Баку.

Учитывая интерес к выставке, организаторы анонсировали финисаж, который состоится 25 октября в 19:00.

Вход на выставку — свободный.