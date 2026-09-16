За последние годы Азербайджан заметно расширил международную помощь. По данным Министерства иностранных дел, с 2020 года на двусторонние и многосторонние программы было направлено около 400 миллионов долларов. Помощь оказывается в разных формах — от гуманитарных поставок и медицинских проектов до образовательных программ и поддержки нуждающихся людей в других странах.

Сам по себе такой подход трудно назвать чем-то плохим. Помогать людям, оказавшимся в беде, нормально для государства, которое имеет для этого ресурсы. Вопрос возникает в другом: насколько логично одновременно тратить столь значительные средства за рубежом, когда внутри страны остаются проблемы, напрямую связанные с безопасностью собственных граждан?

Только в Баку сегодня официально выявлено 228 адресов с аварийными жилыми зданиями, в которых находятся 7170 квартир. В общей сложности по Баку, Сумгайыту и Гяндже речь идёт уже о 260 адресах и 8342 квартирах. Для этих домов предусмотрено переселение жителей и строительство новых зданий, однако процесс идёт постепенно. На март 2026 года из 8342 квартир были переселены семьи только из 1148 квартир.

Причём проблема не возникла вчера. Ещё в конце 2024 года сообщалось о свыше 7000 квартир в более чем 200 аварийных домах в Баку. Тогда практическая работа охватывала примерно тысячу квартир, а проблемы владельцев более 600 квартир были решены. Получается, даже спустя время сама проблема никуда не исчезла и по-прежнему измеряется тысячами жилых помещений.

Именно это и вызывает непонимание. Когда государство способно найти сотни миллионов долларов для помощи другим странам, естественно возникает вопрос: почему невозможно значительно быстрее решить проблему своих граждан, которые каждый день возвращаются в собственные дома, официально признанные аварийными? Речь ведь идёт не о новом парке, красивом фасаде или дополнительном комфорте. Речь идёт о безопасности жилья.

Можно сколько угодно объяснять необходимость международной солидарности, дипломатическими интересами или желанием помогать тем, кому действительно тяжело. Всё это имеет значение. Но для обычного гражданина приоритеты выглядят несколько иначе. Человеку гораздо сложнее понять, почему государство может быть щедрым и активным за пределами страны, но при этом решение его собственной проблемы растягивается на годы.

Особенно остро это воспринимается на фоне стоимости вопроса. Международная помощь в 400 миллионов долларов — огромная сумма. Конечно, нельзя утверждать, что ее можно просто взять и целиком направить на строительство жилья: у этих средств разные программы, источники и механизмы финансирования. Но сам масштаб заставляет задуматься о другом — достаточно ли быстро и последовательно государство решает проблемы своих граждан, когда одновременно демонстрирует способность выделять очень серьезные ресурсы на внешние проекты поддержки.

Возможно, здесь нужен не отказ от помощи другим, а гораздо более четкий принцип приоритетов. Сначала человек должен чувствовать себя в безопасности в собственном доме, иметь нормальные условия для жизни и понимать, что его проблема для государства действительно важна. А уже после этого особенно приятно видеть, как страна помогает тем, кому не менее тяжело.

Гуманность государства, пожалуй, лучше всего измеряется не только тем, сколько оно готово дать другим, но и тем, насколько быстро оно приходит на помощь своим. И пока в одном месте выделяются сотни миллионов долларов на международные проекты, а в другом — тысячи семей продолжают жить в аварийных домах, вопрос о таких приоритетах будет возникать снова и снова.

А.Шлегель