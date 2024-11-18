28 ноября в Астане, в столице Казахстана, пройдет очередной саммит ОДКБ. Заметим, что мероприятия этой военно-политической организации, как правило, не очень-то фокусируют внимание международных военных аналитиков и политологов.

Но после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна из этого правила наблюдаются исключения.

Каждый раз, когда объявляется очередное мероприятие ОДКБ, сразу же возникает вопрос: интересно, примут ли участие армяне, особенно, сам премьер-министр Никол Пашинян в работе очередного саммита «российского НАТО», т.е. ОДКБ?

В настоящее время сложилась аналогичная, схожая картина, не только военно-политические аналитики, которые следят за развитием процессов в СНГ, но даже сами военные чиновники ОДКБ открыто задаются подобным вопросом: приедут или не приедут их армянские «коллеги» на саммит?..

Да, Никол Пашинян буквально через некоторое время после прихода к власти начал открыто игнорировать мероприятия ОДКБ, но до сих пор непонятно одно: это есть результат последовательных и систематических геополитических намерений нового армянского премьера, чтобы раз навсегда уйти с военно-политической орбиты Москвы и сохранить с ней только сугубо экономические и культурные отношения или же он всего лишь обижен на ОДКБ и Россию за то, что они во время Второй Карабахской Войны не поддержали Армению, не воевали против Азербайджана?

Думается, что ноябрьский саммит, который состоится в столице Казахстана, в принципе, может стать своеобразным тестом для этого. Считается, что некоторые геополитические «карты», наконец-то, могут быть раскрыты, особенно, если учесть такое обстоятельство, что последние президентские выборы в США выиграл Дональд Трамп, который вызвал очередную неопределенность в мировой политике (если даже временную!). Еще раз отметим, что некоторые политологи считают, что Трамп даст больше простора и самостоятельности геополитическим амбициям России, оставит, как говорится, на полпути не только такие страны, как Украина, Грузия и Молдова, но и Армению, которая делает свои первые робкие и пока непоследовательные, порою, противоречивые шаги, чтобы уйти с геополитической орбиты России…

Поэтому и Пашинян может сделать не очень-то прогнозируемые шаги, хотя Трамп начнет свое президентство еще в будущем году!

Да, во время правления Джо Байдена он вывел российских пограничников из аэропорта Звартноц. По некоторым сведениям, в министерстве обороны Армении уже есть представители Пентагона. Кроме того, в последние годы Армения не раз получала гранты, чтобы развивать свою военную инфраструктуру — да, пока это небольшие суммы, но их, в любом случае, можно считать первыми реальными попытками конкретной военно-финансовой поддержки США и ЕС!

На территории Армении находится полувоенный контингент европейских стран, численность, которого каждый год растет. Даже бывший Генеральный Секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед уходом с поста выступил с обширной проармянской статьей, хотя мы считаем, что это всего лишь была «лебединая песня» натовского генсека, которого больше заботили проблемы своей будущей политической карьеры, и он хотел заручиться поддержкой сетью армянских диаспор и лоббистов! В любом случае и Запад, и сам Никол, в последние годы сделали немало, чтобы Армения совершила ощутимый военно-политический дрейф в направлении США и Европы. Но теперь возник вопрос: продолжится ли эта политика? Ведь к власти в США пришел человек, который весьма критически относится к существующей военно-политической политике и стратегии своей страны!

Мы на эту тему уже не раз писали, поэтому нет смысла вновь повторяться. Ждать осталось совсем немного, начиная с января раскроются «карты» Трампа, тогда все станет ясно и понятно…

Теперь же «бурлит», «кипит» весь Южный Кавказ, не только в Армении, но и в Грузии наблюдается явная неопределенность. С самого начало было понятно, что последние парламентские выборы в соседней Грузии вовсе не приведут к национальному перемирию, наоборот, создадут почву для нового политического противостояния.

В конце прошлой недели грузинский ЦИК объявил окончательные результаты выборов. Представитель оппозиции облил сотрудника ЦИК черной краской! Что же касается митингов оппозиции, они продолжаются и по сей день.

Неспокойно и в маленькой Абхазии – надеемся, что через пару дней, и нам, наконец-то, станут ясны и понятны все подлинные мотивы политических волнений в этом небольшом сепаратистском регионе маленькой Грузии…

Конечно, мы очень хотели бы, чтобы удаление Армении из военно-политической сферы России носило последовательный и необратимый характер, между Баку и Ереваном установились на самом деле, настоящие и устойчивые отношения, потому что все это может стать надежным залогом регионального мира и свободы. В противном случае, все мы будем висеть на «геополитическом крючке» России.

Да, теперь некоторые аналитики утверждают, что якобы Запад вооружает Армению против Азербайджана и даже Турции! Признаться, мы в подобные гипотезы не верим – нет, этого не будет, по крайней мере, до тех пор, пока Баку и братская Анкара будут нормально сотрудничать с США и Европой! Вероятную, даже реальную опасность мы еще ожидаем с Севера, т.е. из России, потому что эта страна не скрывает своих геополитических амбиций касательно постсоветского пространства, в том числе Южного Кавказа.

Плюс, для решения бывшей карабахской проблемы мы все были согласны, чтобы Баку даже временно пошел на «геополитический торг» с Москвой. К счастью, этого не произошло, мы освободили свои оккупированные территории, но вовсе не стали членами ОДКБ, даже Евразийского Экономического Союза, как предполагали некоторые политические наблюдатели! Что же касается БРИКС, это не очень-то опасный формат, как минимум, в нем участвует и братская Турция!

Но все же очень хочется наступления геополитической определенности, потому что до тех пор, пока не будет настоящего мира с Арменией, до тех пор пока в регионе не усилится западное геополитическое влияние, все «игры», «маневры» с Россией могут иметь негативные, даже опасные политические последствия, особенно, в течение ближайших четырех лет…

В конце хочется заметить еще одну деталь. До тех пор пока мы имели карабахскую проблему, внимание всех, даже рядовых журналистов было направлено на особое акцентирование в первую очередь, национально-патриотических ценностей, порою, даже на усиление националистических чувств и настроений. По мере возможности, так поступал и автор этих строк, который всегда был фанатичным «западником», даже в какой-то мере, последовательным либералом–глобалистом.

Теперь, после решения бывшей нагорнокарабахской проблемы, после установления в ближайшем будущем (надеемся!) надежного и прочного мира с Арменией и после нейтрализации геополитических устремлений России, все мы, в том числе, журналисты, сможем вновь вернуться к своим прежним идеологическим принципам и позициям, т.е. каждый вновь может занять свою прежнюю «идеологическую орбиту» или «нишу».

Возможно, читатели со мной не согласятся, но автор этих строк всегда считал, что моральный выбор восточного, особенно, мусульманского интеллигента — это быть последовательным «западником» и пропагандировать западные демократические ценности (тем более, что у нас уже был такой исторический пример: я имею ввиду великого Мирза Фатали Ахундова!), чтобы сделать и свою Родину более свободной, потому что еще великий Гегель как-то заметил, что на Востоке, к сожалению, настоящей, подлинной СВОБОДЫ еще не было…