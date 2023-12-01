Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 30 ноября в Скопье в рамках участия в 30-м заседании Совета министров ОБСЕ встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Как сообщает # со ссылкой на пресс-службу МИД, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по основным направлениям повестки дня двустороннего сотрудничества Азербайджан-ОБСЕ, вызовам, с которыми в настоящее время сталкивается ОБСЕ, а также вопросам региональной и международной безопасности.

Министр Джейхун Байрамов подчеркнул важность более эффективного подхода многосторонних платформ, в том числе ОБСЕ к уважению основных положений международного права, в том числе таких фундаментальных принципов, как территориальная целостность и суверенитет.

На встрече были рассмотрены реалии, сложившиеся в регионе в постконфликтный период.

Была отмечена неприемлемость применения двойных стандартов, избирательного подхода в отношении основных принципов международного права, таких как восстановление территориальной целостности и суверенитета.