Президент Ирана Масуд Пезешкиан раскритиковал руководство США за ультиматум по ядерной программе и назвал неприемлемыми угрозы в адрес исламской республики. Он подчеркнул, что выступает за диалог «на равных», основанный на взаимном уважении. «Если вы хотите вести переговоры, то зачем вам угрозы? США сегодня унижают не только Иран, но и проявляют неуважение ко всему мировому сообществу», — отметил он.

В марте американский президент Дональд Трамп дал Тегерану два месяца на подписание соглашения по ядерной программе, которое он сам же разорвал во время своего первого срока. В случае отказа от сделки политик пригрозил республике «такими бомбардировками, которых она никогда не видела», и новыми вторичными санкциями. Источники в администрации Трампа заявили Express, что Иран может «перестать существовать к сентябрю», если не начнет сворачивать свою ядерную программу. В частности, он должен «отказаться» от всех ее элементов, включая ракеты, создание оружия и обогащение урана, и «передать» их, заявлял советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Одновременно США разместили на контролируемом Великобританией острове Диего-Гарсия (архипелаг Чагос) шесть стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit. Эти боевые самолеты способны уничтожить военные и ядерные объекты Ирана. Вероятно, их будут поддерживать шесть самолетов-заправщиков Stratotanker, которые также были замечены на базе Диего-Гарсия. Кроме того, Пентагон перебросил на Ближний Восток дополнительную ударную группу во главе с авианосцем USS Carl Vinson. Он присоединится к авианосцу USS Harry Truman, который ранее неоднократно подвергался атакам йеменских хуситов. После этого Иран отказался от дальнейшей поддержки своих прокси и приказал военным покинуть Йемен.

Ранее Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с предложением провести прямые переговоры по сворачиванию ядерной программы республики. В ответ тот заявил, что США не стремятся решать проблемы, а пытаются навязать свои условия и установить господство, и отверг такой подход. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркивал, что власти республики не будут вести прямые переговоры с США, пока продолжаются угрозы.

При этом Тегеран допустил возможность диалога через посредников, сообщали источники The Wall Street Journal. Однако администрацию Трампа это не устроило. Она продолжает настаивать на прямых переговорах между ведущими представителями обеих сторон, чтобы избежать ситуации, когда делегации сидят на разных этажах одного отеля и несколько месяцев, а то и лет обмениваются сообщениями, говорил высокопоставленный американский чиновник. (moscowtimes.ru)