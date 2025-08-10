Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Палестинского государства Махмудом Аббасом.

Согласно сообщению Управления по коммуникациям администрации президента, в ходе беседы стороны обсудили атаки Израиля на Газу и текущую ситуацию.

Эрдоган подчеркнул, что решение Израиля о взятии под военный контроль всей территории Газы является неприемлемым. Он заявил, что Турция продолжает дипломатические усилия по достижению перемирия в регионе.

Президент Эрдоган отметил важность заявлений Франции, Великобритании и Канады о возможном признании Государства Палестина, а также указал на усиление критики в адрес Израиля на Западе. Глава государства выразил намерение Турции продолжать поддерживать Палестину и работать над установлением прочного мира и стабильности в регионе. (Агентство Анадолу)