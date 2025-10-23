Не прошло и нескольких часов после проводов вице-президента Джей Ди Вэнса из Израиля, как в аэропорту Бен-Гурион встретили нового высокого гостя из США, госсекретаря Марко Рубио. Англоязычные журналисты иронически окрестили миссию, возложенную Трампом на своих высокопоставленных эмиссаров, «биби-ситтингом» (Bibi-sitting).

По прилете госсекретарь Рубио встретился с премьер-министром Нетаньяху. Канцелярия премьер-министра опубликовала самый лаконичный пресс-релиз о встрече — только фото рукопожатия на традиционном фоне карты Ближнего Востока в офисе Нетаньяху. Выйдя к журналистам после встречи, Нетаньяху и Рубио демонстрировали «позитивный настрой», госсекретарь США выразил уверенность, что все препятствия на пути мирного плана будут преодолены.

Одновременно с прибытием четвертого по счету «биби-ситтера» Белый дом посылает премьер-министру откровенно угрожающие сигналы через корреспондента «адашот 12» Барака Равида. Американский источник сказал израильскому журналисту, что Нетаньяху, судя по его действиям, пытается сорвать соглашение по Газе, но лучше ему поостеречься, «с Трампом он идет по лезвию ножа» — «если он продолжит в том же духе, он похоронит соглашение, а если он провалит соглашение, Трамп провалит его».

По информации Равида, острое недовольство в Вашингтоне вызвали не только голосования по законопроектам об аннексии, но и заявление Нетаньяху о «красных чертах Израиля» — в частности, заявление о неприемлемости присутствия турецких солдат на территории Газы.

Корреспондент Ynet Итамар Эйхнер передает, что Израиль пытается настаивать на этом требовании — «просит американцев, чтобы в состав международных сил не входили «государства, которые клеветали на нас». Правительственный источник сказал журналисту, что череда визитов американских гостей — «это не биби-ситтинг, просто координация требует времени».

Перед вылетом в Израиль Рубио заявил, что администрация Трампа не поддерживает аннексию Иудеи-Самарии, так как это может сорвать мирный план. Госсекретарь США сказал также, что прекращение огня соблюдается, а для отстранения ХАМАСа от власти в Газе необходимо создать международные стабилизационные силы. (israelinfo.co.il)