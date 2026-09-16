В суд поступило представление следственного органа о продлении меры пресечения в виде ареста, избранной в отношении заместителя начальника отдела анализа и прогнозирования социально-экономического развития Исполнительной власти Ярдымлинского района Эльчина Мирзоева и главного консультанта Яшара Эйвазова.

Как сообщает #, представление было рассмотрено в Бинагадинском районном суде, который принял соответствующее решение.

Согласно решению, представление удовлетворено, срок содержания под стражей обоих обвиняемых продлён до 30 ноября.

Стало известно также, по какой статье обвиняются Эльчин Мирзоев и Яшар Эйвазов. Указанным лицам предъявлено обвинение по статье 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) Уголовного кодекса.

Отметим, что обвиняемые Эльчин Мирзоев и Яшар Эйвазов были задержаны в результате операции, проведённой в апреле этого года Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.