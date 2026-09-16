Турция активизировала дипломатические усилия по достижению договоренностей о Черном море между Россией и Украиной, пытаясь согласовать их позиции. Об этом заявил министр иностранных дел Хакан Фидан, чьи слова приводит «Укринформ».

«Сейчас идет наша работа, в которой особое внимание уделяется Черному морю. Мы ведем переговоры со сторонами по этому вопросу, у нас есть предложения. Мы получили ответы сторон и работаем над их согласованием, чтобы на этой основе можно было сформировать взаимоприемлемый подход», — сказал Фидан.

Министр сообщил, что Турция нарастила усилия для достижения договоренностей. Он выразил надежду, что «необходимые инициативы позволят довести это до завершения».