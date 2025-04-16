Азербайджан ведет переговоры с Израилем об организации перевозок автотранспортом (TIR) с использованием паромных маршрутов через Мраморное море.

Как передает Report, об этом сообщил директор департамента грузоперевозок Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Субхан Абилов в ходе первой сессии форума Национального развития бизнеса в Баку. Мероприятие прошло под темой «Обсуждение вопросов и предложений по развитию транспортной инфраструктуры».

С.Абилов подчеркнул, что перед AYNA стоят стратегические задачи, среди которых — увеличение доли национальных перевозчиков на международном рынке и расширение географии транспортных маршрутов.

«Расширение нашей транспортной географии стало возможным благодаря новым соглашениям, заключенным в прошлом году с Китаем и Пакистаном, а также согласованию планов разрешений на перевозки. Сегодня азербайджанские перевозчики уже работают в 51 стране. Работа в этом направлении продолжается — в частности, ведутся переговоры с Израилем по использованию паромных маршрутов через Мраморное море для перевозок TIR. Таким образом, география наших перевозок последовательно расширяется», — отметил С.Абилов.