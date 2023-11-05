Россия намерена расширить военное сотрудничество с восточной Ливией, в том числе создать на ее территории военно-морскую базу, что позволит закрепиться на южной границе Европы, пишет Bloomberg.

По словам источников, в настоящее время идет работа над соглашением по вопросам обороны между президентом России Владимиром Путиным и командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром после их встречи в Москве в конце сентября.

79-летний Хафтар контролирует многие крупные нефтяные объекты в Ливии — стране, входящей в ОПЕК, на которую приходится около 40% нефтяных запасов Африки. По словам собеседников агентства, он ищет системы ПВО для защиты от противостоящих ему сил Триполи, которые поддерживаются Турцией. Также Хафтар нуждается в подготовке пилотов ВВС и спецназа. Предполагается, что в обмен на это он разрешит переоборудовать для размещения российских войск несколько авиабаз, которые в настоящее время занимают наемники ЧВК «Вагнер».

По словам источников, российские военные корабли также могут получить право постоянной стоянки в одном из ливийских портов, скорее всего, в Тобруке, расположенном всего в нескольких сотнях километров по Средиземному морю от Греции и Италии. Однако это более долгосрочная перспектива, поскольку размещение флота потребует существенной модернизации портовых сооружений.

Увеличение российской активности в Ливии представляет новый вызов для США и их европейских союзников, которые уже находятся в противостоянии с Кремлем из-за его вторжения в Украину. Также на Западе учитывают роль России в потенциальной войне на Ближнем Востоке, в которую может перерасти конфликт между Израилем и ХАМАС.

По словам бывшего специального посланника США в Ливии Джонатана Уинера, эта угроза воспринимается администрацией США «очень серьезно». «Не допустить Россию в Средиземное море было ключевой стратегической задачей — если Россия получит там порты, это даст ей возможность шпионить за всем Европейским союзом», — отметил он.

Пока у России есть только одна военно-морская база в Средиземном море — в сирийском Тартусе. Также страна находится в процессе ратификации соглашения о создании «пункта материально-технического обслуживания Военно-морского флота» на берегу Красного моря в Судане. Эта база обеспечит России постоянный доступ к Суэцкому каналу, Индийскому океану и Аравийскому полуострову. (moscowtimes.ru)