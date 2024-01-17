Посольство России сообщило о поиске места для развертывании военной базы России в ЦАР и подтвердило информацию о таких планах.

Об этом сообщает телеканал »РБК».

«Вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии Минобороны двух стран. Подбирается место будущего размещения российских военнослужащих», — заявили в российском дипломатическом представительстве.

В посольстве добавили, что на данном этапе сроки прибытия российского контингента в Центрально-африканскую республику и его численность окончательно не определены.