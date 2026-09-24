Секретарь Совета безопасности Армении Ален Симонян заявил журналистам, что не видит угрозы суверенитету Армении со стороны Турции.

«Я не вижу угрозы суверенитету Армении со стороны Турции. С 8 августа я вообще не вижу никакой угрозы. Я не хочу связывать присутствие российской военной базы с Турцией», — сообщил он.

На вопрос, будет ли нормализация армяно-турецких отношений означать вывод российской военной базы из Армении и российских пограничников с этого участка границы, Симонян ответилл: «Я не знаю, если бы этого (нормализации армяно-турецких отношений — ред.) не произошло, было бы присутствие военной базы здесь необходимым для безопасности Армении или нет».

«Есть мнение, что, наоборот, это представляло угрозу. Не думаю, что одно следует связывать с другим. Это тема для обсуждения, которую подняла российская сторона, и армянская сторона готова к этому с любым исходом», — отметил глава СБ.

Он напомнил, что вопрос размещения военной базы поднял президент России: «Предполагаю, что у них есть какое-то предложение или, возможно, они думают, что хотят уйти. Это также приемлемый для нас вариант».