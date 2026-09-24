Недавнее совместное заявление глав внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи об их приверженности полной денуклеаризации КНДР не повлияет на ядерный статус республики, сообщила глава северокорейского МИД Цой Сон Хи.

«Чем громче США и их союзники выступают за денуклеаризацию, тем крепче становятся для нашего государства законность обладания ядерным оружием и необходимость для его укрепления, тем жестче окрепнет наша позиция в отношении США», — подчеркнула Цой Сон Хи, ее заявление публикует в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По ее словам, США, Япония и Южная Корея своим заявлением демонстрируют «конфронтационный характер».

«Независимо от риторических утверждений враждебных сил будет неизменным факт, что статус КНДР как ядерного государства навеки останется неприкосновенным, будут неизбежными переформирование и закрепление геополитической архитектуры, в центре которой стоит КНДР с ядерным оружием», — заверила министр.