Парламент Кыргызстана на заседании в четверг принял постановление о назначении очередных выборов президента страны на 27 января 2027 года.

Согласно действующему законодательству, парламент обязан объявить о дате выборов не позднее чем за четыре месяца до дня голосования. Если парламент не успеет назначить выборы в установленный законом срок, то они считаются назначенными автоматически на следующий день после крайнего срока.

По предварительным данным, агитационный период начнется 22 или 23 декабря.

Президентом может быть избран гражданин Кыргызстана, достигший 35 лет и владеющий государственным языком. У него не должно быть гражданства иностранного государства, и он должен проживать в Киргизии не менее 15 лет.

Согласно новым поправкам в закон, президентом не может стать человек, имеющий погашенную судимость или если уголовное дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям. Раньше было прописано, что кандидат не должен иметь судимости, но если она была погашена, то он мог участвовать в выборах.